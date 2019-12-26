Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Devlet Su İşleri, (DSİ) Edirne'yi Meriç Nehri'ndeki taşkınlardan korumak amacıyla Yunanistan'a komşu Karaağaç bölgesinde suni bir nehir inşa ediyor. Bu yıl içinde tamamlanacak Kanal Edirne projesi ile Meriç Nehri'nin Edirne merkezinde meydana getirdiği taşkın zararlarının etkisinin azaltılması amaçlanıyor.

Kanal Edirne'deki çalışmalar sürerken projeyle birlikte kuyulardaki suyun dibe vurduğu ve tarlaların sulanamadığı eleştirileri yükselmeye başladı. Kanal nedeniyle yeraltı sularının çekildiği, su kuyularının kuruduğu, bölgedeki bahçe ve tarlaların sulanamadığı yönünde itirazlar var.

KONU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI

Aslında bu eleştiriler, geçtiğimiz aylarda TBMM gündemine de gelmişti. İYİ Parti Grup Başkanı, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Karaağaç'taki Kanal Edirne'ye su verilmediğini, bölgedeki sulama kuyularındaki su miktarının bitme aşamasına geldiğini, üreticilerin bu yüzden tarlalarına su veremediğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yanıtlaması talebiyle verdiği soru önergesiyle konuyu Meclis gündemine taşımıştı.

'KUYULARDAN KANALA SU SIZIYOR'

Peki Kanal Edirne'nin çevresindeki sulama kuyularındaki su neden çekiliyor? Bu soruyu, Kanal Edirne'nin projelendirme aşamasında bizzat bulunmuş DSİ Eski Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Erkin şöyle yanıtladı:

"Kuyu seviyesi kanal seviyesine indi, kanala da henüz su verilmediği için kuyulardan kanala sızma oluyor. Kanala su verilince böyle bir sorun olmayacaktır. Kanalın yeri çok da yanlış olmamakla birlikte aslında Yunan sınırına paralel olsa daha uygun olacaktı. Meriç'in bypass'ı için faydalı bir proje fakat henüz su verilmediği için bu sorunlar yaşanıyor. Projenin vatandaşa iyi anlatılması lazım."

DSİ: KANAL EDİRNE MERİÇ’İN SİGORTASI

Kanal Edirne'yi, elbette konunun birinci derecedeki muhatabına, yani DSİ'ye de sordum. DSİ yetkilileri, öncelikle Kanal Edirne'nin geldiği aşama hakkında şu bilgileri verdi:

"Tamamen DSİ imkanlarıyla yapımına devam edilen Kanal Edirne projesi 50 metre taban genişliğine, 3 metre yüksekliğe ve 7 bin 800 metre uzunluğa sahip olacak. Kanalda kazı çalışmaları tamamlandı. Karaağaç Mahallesi girişindeki köprü tamamlandı. Kanal Edirne kenarlarındaki sedde çalışmaları yüzde 100 oranında tamamlandı. Çalışmalar tümüyle tamamlandığında kanal hem taşkın koruma hem de sosyal alan olarak bölgeye katkı sunmaya başlayacak.

TAŞKIN DEBİLERİ YERLEŞİM YERİ DIŞINA İLETİLECEK

Kanal Edirne projesiyle birlikte yapımı devam eden Meriç Nehri Yatak Temizliği ve Tahkimatı işi tamamlandığında, Meriç'in Arda ile birleştiği noktada meydana gelecek 500 yıl tekerrürlü saniyedeki 2 bin 562 metreküplük debinin bin 789 metreküpü Meriç nehri yatağından, kalan 773 metreküpü ise Kanal Edirne'den geçirilerek Edirne merkezinde oluşabilecek 500 yıl tekerrürlü taşkın debilerinin kontrollü bir şekilde yerleşim yerlerinin dışına iletilmesi sağlanacak.

REKREASYON VE SOSYAL ALAN KAZANDIRILACAK

Meriç'ten kaynaklanan su taşkınlarında sigorta görevi üstlenecek kanal üzerine ayrıca yaya ve araç geçişleri için 5 adet köprü inşa edilmektedir. Köprülerin tümünün imalatları tamamlanmış, 5 adedi de ulaşıma açılmıştır. Bu proje 45 milyon lira gibi düşük bir maliyetle tamamlanacak. Ayrıca proje çerçevesinde 430 dekar yeni rekreasyon alanı, Meriç Nehri boyunca 6 bin metre ve Kanal Edirne boyunca 16 bin metre olmak üzere toplam 22 bin metre yürüyüş ve bisiklet parkuru inşa edilecek. Böylece bölgeye muhteşem bir rekreasyon ve sosyal alan kazandırılacak.

'BU YIL MERİÇ’İN DEBİSİ DÜŞÜK'

Gelelim, sulama yapılan kuyulardaki su seviyesinin düşmesine… DSİ yetkilileri, su seviyesinin düşmesini şöyle açıkladı:

"Karaağaç bölgesindeki tarım arazileri Meriç Nehri alüvyonu üzerinde yer almaktadır. Alüvyon kalınlığı 15-20 m civarında olup, Karaağaç Sulaması ve Karaağaç (KA-1) Tahliye Kanalı için yapılan jeoteknik etütlerde açılan temel sondaj ve araştırma çukurlarında, yer altı su seviyesi 1-2.5 m derinliklerdedir. Kanalın İnşaat aşamasında da 1 metre derinliklerinde yeraltı suyuyla karşılaşılmıştır. Bu bölgedeki yeraltı suyu beslenimi Meriç Nehri'ndendir Meriç Nehri'nin 2019 yılındaki debisinin düşük olması sebebiyle yeraltı kuyularındaki seviyede düşüşler olmuştur."



BAŞKAN: YERALTI SULARI ÇEKİLDİ, TARLALAR SULANAMIYOR, SİNEK ARTTI

Kanal Edirne'yle ilgili tartışmaları Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a da sordum. Başkan Gürkan, kanalla birlikte sulamayla ilgili sıkıntılar yaşanmaya başladığını belirterek, şunları söyledi: "Kanal, taşkınları önlemek, Meriç’i bypass etmek için yapıldı. Kanala birlikte yeraltı suları çekildi. Kanalın bulunduğu Karaağaç, bölgenin sebze-meyve deposudur. Önceden 6-7 metrelik yeraltı suları çıkarken şimdi sular çekildi, tarlalar sulanamıyor. Kanal, ekosistemi değiştirdi. Durgun su olduğu için sinek popülasyonu arttı. Taşkın için de ne derece faydalı olur tartışılır."