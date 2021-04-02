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Edirne'de 4'ü ambulans 19 yeni araç ekiplerin hizmetine sunuldu

Edirne Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından İl Sağlık Müdürlüğünce kullanılmak üzere 4'ü ambulans 19 araç, ekiplerin hizmetine sunuldu.

Edirne'de 4'ü ambulans 19 yeni araç ekiplerin hizmetine sunuldu
AA

Vali Ekrem Canalp, Valilik bahçesinde düzenlenen tanıtım toplantısında, 2000 yılı itibarıyla sağlıkta dönüşüm reformunun uygulamaya konulduğunu söyledi.

Reform programında temel hedef belirlendiğini anlatan Canalp, "Bu da olabildiği kadar yüksek düzeyde sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini sağlamak. Vatandaş memnuniyetini sağlık hizmetinde sağlayabilmek için yapılması gerekenler adım adım yürürlüğe konuldu." diye konuştu.

Yeni tıp fakülteleri, hemşirelik yüksek okulları ve sağlık personeli yetiştirecek okulların açıldığını aktaran Canalp, şöyle devam etti:

"Nitelikli sağlık personeli bir taraftan yetiştirilirken bir taraftan da sağlık altyapısının iyileştirilmesine yönelik adımlarda aynı şekilde atılmaya başlandı. SSK hastanelerimiz vardı onlar dönüştürüldü. Devlet hastaneleri imkanları, kapasiteleri ve koşulları iyileştirildi. Bunların çok ötesinde Edirne'de de gördüğümüz gibi yeni hastaneler eklendi. Sağlıkta dönüşüm ve reform programı devam ediyor."

- "Sağlık çalışanları fedakarca çalışıyor"

Vali Canalp, Edirne'nin ilçelerinin de nitelikli sağlık tesislerine kavuştuğunu belirtti.

Uzunköprü Devlet Hastanesinin temellerinin atıldığını, çalışmaların ardından gelecek sene hizmete gireceğini dile getiren Canalp, şunları kaydetti:

"Edirne'de de 3 yeni 112 sağlık istasyonu hizmete girecek. İl merkezi, Uzunköprü ve Keşan ilçelerinde. Bugün burada ilave 4 ambulansın faaliyete geçmesi ve 112 istasyonlarının faaliyete geçmesiyle sağlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmanın önemli bir adımını atmış olacağız. Vakaya ne kadar çabuk ulaşılırsa hayatını kurtaracağınız insanların sayısı o kadar yüksek olur."

Vali Canalp, sağlık çalışanlarının her zaman desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Yaklaşık 4 aydır Edirne Valiliği olarak şoförlü araç almak suretiyle 15 araç kiraladık. Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın hizmetine bu araçları sunduk." dedi.

Sağlık çalışanlarının fedakarlıkla çalıştığını dile getiren Canalp, dünyada salgın sürecinde pek çok gelişmiş ülkeye göre Türkiye'de kaliteli hizmetlerin sağlandığını vurguladı.

Canalp, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Jandarma Komutanı Albay Abdulkadir Seri, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir ambulanslara binerek, çalıştırdı.

Programın ardından araçlar Valilik bahçesinden görev alanlarına hareket etti.

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