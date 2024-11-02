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        Haberler Gündem Edirne'de düğünden dönenlerin taşındığı kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı - Güncel haberler

        Edirne'de düğünden dönenlerin taşındığı kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı

        Edirne'nin İpsala ilçesinde, düğünden dönenlerin taşındığı kapalı kasa kamyonete otomobilin çarptığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 01:41 Güncelleme: 02.11.2024 - 01:41
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        Düğünden dönen kamyonete otomobil çarptı: 6 yaralı
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        Kaza, saat 22.00 sıralarında İpsala- Keşan karayolu üzerindeki Korucuköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

        İpsala’dan Keşan yönüne gitmekte olan A.G. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen S.G. yönetimindeki kapalı kasa kamyonete çarptı.

        Otomobil demir bariyere çarparak yola savrulurken, yoldan çıkan kamyonet ise devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü S.G. ve araçta bulunan T.Ç., A.Ç., İ.Ç., D.Ç. ve B.Ç. yaranırken, ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Öte yandan, kamyonette bulunanların İpsala’da bir düğüne katıldıktan sonra Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

        Kaza nedeniyle Keşan yönüne yaklaşık 1 saat kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

        Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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