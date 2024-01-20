Edirne'de motosiklet ve elektrikli bisikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Edirne Valilği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bu gece beklenen kar yağışı nedeni ile Yurttaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesine istinaden il sınırları içerisinde belirtilen saatlerde motosiklet, elektrikli scooter, motor kullanan kuryelerin trafiğe çıkışının valilik kararıyla yasaklandığı belirtilen paylaşımda, yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğu belirtildi.

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