Edirne'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Edirne Keşan'da park halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Anafartalar Caddesi'nde park halindeki otomobilin içinde aralarında husumet olduğu belirtilen kişileri gören A.Ö. yanındaki ruhsatsız tabancayla araca ateş etti. AA'nın haberine göre; araçtaki M.E.S. olay yerinde hayatını kaybetti, F.D. ve D.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; polis, A.Ö'yü saldırıda kullandığı tabancayla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.