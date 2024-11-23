Edirne'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde park halindeki araca yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Anafartalar Caddesi'nde park halindeki otomobilin içinde aralarında husumet olduğu belirtilen kişileri gören A.Ö. yanındaki ruhsatsız tabancayla araca ateş etti. AA'nın haberine göre; araçtaki M.E.S. olay yerinde hayatını kaybetti, F.D. ve D.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; polis, A.Ö'yü saldırıda kullandığı tabancayla yakaladı.