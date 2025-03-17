Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Edirne'de şiddetli sağanak nedeniyle ağaç devrildi, hasarlı trafik kazaları meydana geldi
Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.
Sağanak nedeniyle Kent Ormanı'ndaki bir ağaç Lozan Caddesi'ne devrildi.
Yolun büyük bölümünü kapatan ağaç nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı, trafik ekipleri caddede önlem aldı.
Belediye ekiplerinin ağacı kesip kaldırmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Öte yandan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri ile çukurlar oluştu, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.
Şerif Bilgen Caddesi'nde bir otomobilin ön tekerleği yolda oluşan çukura girdi.
Otomobil polis ekiplerinin yardımıyla çukurdan çıkarıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.