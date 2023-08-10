Edirne'de tek duvarı kalan asker hastanesi için 'ibret anıtı' olsun önerisi

4 Şurada Paylaş!







Osmanlı topraklarında ilk defa röntgen cihazının da kullanılmış olduğu hastane olduğunu biliyoruz. Bütün teşkilatı itibarıyla da o sürecin modern hastanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta bu hastanedeki röntgen uzmanı da kitaplarından tanıdığımız Tosyavizade Rıfat Osman Bey'dir ve onun bu hastanede görevli olduğunu ve röntgen uzmanı olduğunu da biliyoruz. Daha sonra bu şahıs, Edirne ile ilgili birçok anıta imzasını atmış. Resmini çizmiş, kayıtlarını tutmuş önemli bir isim" dedi.

5 Şurada Paylaş!







"NE YAZIK Kİ KORUNAMAMIŞTIR" Edirne'nin uzun süren işgal döneminde hastanenin aktif olarak kullanıldığını anlatan Prof. Dr. Beksaç, "Bu süreçlerde aktif olarak kullanılmış bir hastane. Özellikle etraftaki tabyalara göre şekillendirilmiş ve tabyalar ile uyumlu bir biçimde yapılmış bir hastaneydi; modern bir planı vardı. Buna bağlı olarak da şehrin merkezine gidildiği zaman, bu tabyalarla tam uyumlu olarak yapılmış bir cephaneliği de olan bir teşkilatın içinde yer almaktaydı.