Edirne Sanayi Sitesi, 'uluslararası' işliyor

Yunanistan ve Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelen turistler, mutfak ve giyim ihtiyaçlarının yanı sıra araç bakımı olmak üzere mobilya ve alüminyum işleri gibi ustalık isteyen sektörler için de sanayi sitesini tercih ediyor. Özellikle araçlarının motor ve kaporta tamiri ile boyama işlerini sanayi sitesinde yaptıran turistler, yaşadıkları yerlerde kullanacakları mobilya gibi ihtiyaçlarını da buradan karşılıyor.

'USTALIK VE DÖVİZ KURUNDAKİ FARK NEDENİYLE TERCİH EDİYORLAR'

Edirne Yeni Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Ayhan Çiftçi, Yunan ve Bulgar turistlerin hem döviz kurundaki fark hem de ustalık nedeniyle Edirne'yi tercih ettiğini söyledi. Çiftçi, "Burada onların paraları daha değerli olduğu için Edirne sanayisini tercih ediyorlar. Burayı daha hesaplı buluyorlar. Sektöre göre, gelenler değişiyor. Mesela Yunanistan'dan gelen araç tamiri veya ona benzer şeyler için geliyor. Aracın motorunu, kaportasını, boyasını yaptırıyorlar. Mobilyaya da rağbet var. Bulgaristan'dan gelenler mobilya yaptırıyor ama genelde araba tamiri için Yunanistan'dan çok geliyorlar. Bizden oraya tamir için giden arkadaşlar da oluyor. Genelde pimapen, alüminyum gibi iş yapanlar orada iş yapıyor. Edirne sanayi sitesinin, uluslararası bir sanayi sitesi olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.

'EKONOMİK OLARAK NEFES ALMAMIZI SAĞLIYORLAR'

Sanayi sitesinde alüminyum doğrama ve cam sistemleri işi yapan Varol Yence, kendilerine genelde Bulgaristan'dan çok talep geldiğini anlattı. Yence, "Şu an sektörümüz yerli piyasada sıkıntılı. Genelde taleplerimiz Bulgaristan tarafından geliyor. Cam ve balkon kaplama işleri, şu anda ciddi anlamda talep görüyor. Gölgelendirme sistemleri, tente, cam ve balkon gibi işler çok tercih ediliyor. Hem fiyat farkı hem de hizmet onlara göre çok iyi olduğu için Türkiye'yi tercih ediyorlar. Oradaki nüfusun yüzde 60-70'i, Avrupa'da çalışıyor. Kısıtlı sürede ülkelerine geliyorlar ve geldiklerinde ev tadilatlarını kısa sürede bitirmek istiyorlar. Biz ve mobilyacı arkadaşlar, bunu kısa sürede yaptığımız için bizi tercih ediyorlar. Bunun Edirne sanayisinde özellikle ev dekoru üzerine çalışan bütün firmalara çok artısı var. Mobilya mağazasından mutfak imalatı yapana, bizim gibi cam sistemleri yapan, araç tamiri konusunda olsun çok artısı var. Bunlar da ekonomik olarak nefes almamızı sağlıyor" dedi.

'HER TÜRLÜ ARAÇ PARÇASINI ALIYORLAR'

Yedek parça dükkanı işleten Soykan Vardar da Yunan ve Bulgar müşterilere her türlü araç parçasını sattıklarını söyledi. Vardar, "2 ay öncesine kadar işler daha fazlaydı. Yunan ve Bulgar çok geliyordu. Ama neredeyse 2 aydır bu yoğunluk azaldı. Şu anda Yunanlılar daha çok geliyor. Her türlü ürünü alıyorlar. Her türlü araç parçası olduğu için gelip, alıyorlar. Fiyatlar da onlara uygun geliyor. Sanayiyi de çok tercih etmeye başladılar diyebiliriz. Özellikle araç yağları burada daha ucuz olduğu için yağları tercih ediyorlar" dedi.

'DAHA ÖNCE HER ŞEY ÇOK DAHA UCUZDU'

Yunanistan'ın Orestiada kentinden araç parçası almak için gelen Dimitri Stanidis, sürekli Edirne Sanayi Sitesi'ne geldiğini söyledi. Stanidis, "Buraya alışverişe geliyorum. Burada çok fazla arkadaşım var. Sürekli olarak geliyorum. Ucuz olan şeyleri tercih ediyorum, pahalıysa almamaya çalışıyorum. Daha önce her şey çok daha ucuzdu. Şu anda fiyatlar hemen hemen eşitlenmeye başladı. Daha önceleri, Yunanistan'da daha pahalıydı. Tarımla uğraştığım için genelde traktör parçası alıyorum. Edirne'deki sanayide de ne istersem rahatlıkla bulabiliyorum" diye konuştu. 'USTALIK BAKIMINDAN EDİRNE DAHA İYİ'

Yunanistan'ın Gümülcine şehrinin Muratlı köyünden aracının arızası için gelen Erdem Sadıksalih ise "Araba arızalandı, ufak bir talihsizlik oldu. Edirne'de olduğu için arıza ben de burada yaptırmaya karar verdim. Ustalık bakımından burası daha iyi. Tabii daha ucuza geliyor o da var. Yunanistan'da da eli iş tutan ustalar var ama eskisi kadar kalmadı. Burada arızayı yaptırdığımız zaman, fiyatı Yunanistan'a göre hemen hemen yarı yarıya geliyor, o avantajı da var" dedi.