EDİRNE'DE LODOS AĞAÇLARI DEVİRDİ  

EDİRNE´ninKeşanilçesinde saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Şehirde etkili olan lodos nedeniyle, ağaçlar yollara ve park halindeki bir aracın üzerine devrildi.

Keşan´da, akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle ağaçlar yollara ve park halindeki bir aracın üzerine devrilirken, binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu. Aşağı Zaferiye Mahallesi Cami Sokak´ta üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü. Devrilen ağaçlar nedeniyle polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de ağaçları keserek kaldırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi lodosun sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini duyurdu.