AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, restorasyonu süren Muradiye Camisi'nde incelemede bulundu

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Uzunköprü ilçesinde Osmanlı padişahı 2. Murat tarafından yaptırılan ve restorasyonu süren Muradiye Camisi'nde incelemelerde bulundu.



Aksal, 15. yüzyıl eseri caminin avlusu ve iç mekanında yürütülen çalışmaları inceledi.



Yetkililerden restorasyon sürecine ilişkin bilgi alan Aksal, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirtti.



Muradiye Camisi'nin Osmanlı'nın mimarideki zarafetini ve devlet geleneğindeki tevazusunu yansıtan önemli bir selatin camisi olduğunu aktaran Aksal, "Asırlardır Uzunköprü'nün tarihine, kültürel hafızasına ve manevi iklimine tanıklık eden bu kıymetli eser, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarılmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

