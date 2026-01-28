Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Ali Cengiz, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ile I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) Ulusal İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:48 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:48
        Edirne'den kısa kısa
        Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Ali Cengiz, "Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ile I. Aşama Eylem Planı (2023-2025) Ulusal İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı"na katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Cengiz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Ankara'da düzenlenen toplantıda Trakya Üniversitesini temsil etti.

        Cengiz, toplantıda enstitünün I. Aşama Eylem Planı'na ilişkin görüşlerini ileterek enstitü bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

        - Keşan Kent Müzesi'nde atölye çalışmaları sürüyor

        Keşan Kent Müzesi'nde öğrencilere yönelik atölye çalışmaları devam ediyor.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için "İleri Dönüşüm Vazo Atölyesi" düzenlendi.

        Öğrenciler atölyede atık cam şişeleri yeniden şekillendirip hem yaratıcılıklarını geliştirdi hem de çevre bilinci kazandı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

