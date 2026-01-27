Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı

Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.



Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2025 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.



Vali Sezer, toplantıda Edirne'de kamu kuruluşlarının 2025 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 386 projenin yer aldığını ve bu projelere geçen yıl 18 milyar lira harcandığını söyledi.



Geçen yılki yatırım harcamalarının 17,5 lirasının merkezi idare kuruluşlarınca gerçekleştirildiğini belirten Sezer, belediyelerin 501 milyon lira yatırım harcaması yaptığını ifade etti.



Projelerin hızla sürdüğünü dile getiren Sezer, "Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarımızca yapılan bu yatırım harcamaları sonucu, 2025 yılı dördüncü dönemi sonunda, kamu kuruluşlarımızın programlarında yer alan 386 projenin 147 tanesi bitirilmiş olup, 167'si devam etmekte, 3 proje tasfiye edilmiş, 69'u ise ihale ve proje aşamasındadır." dedi.



Sezer, sektörel bazlı değerlendirmelere göre en çok yatırımın 109 projeyle tarım alanında yapıldığını sözlerine ekledi.



Toplantıya, belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

