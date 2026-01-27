Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü

Edirne'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. M.İ'nin kullandığı 10 AHG 159 plakalı otomobil, Kırklareli-Edirne kara yolu Söğütlüdere köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde İ.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.