ROKETSAN Genel Müdürü İkinci'den Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek İkinci'ye çalışmalarında başarı diledi. İkinci de Sezer'e teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.