Edirne Valisi Sezer, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Sarıcapaşa Mahallesi'nde bulunan şube binasındaki ziyarette yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Sezer, şube binası ve aşevinde yapılacak bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanması ile ramazan ayı itibari ile yeniden hizmet vermeye başlayacağını kaydetti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.