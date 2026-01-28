Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Pazarkule Sınır Kapısı'nda elektronik sigaralara gizlenmiş likit esrar ele geçirildi

        Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir cipte elektronik sigaralara gizlenmiş likit esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 10:37 Güncelleme: 28.01.2026 - 10:37
        Pazarkule Sınır Kapısı'nda elektronik sigaralara gizlenmiş likit esrar ele geçirildi
        Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısı’nda bir cipte elektronik sigaralara gizlenmiş likit esrar ele geçirildi.

        Yunanistan'dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen cip, risk analizleri kapsamında X-ray taramasına sevk edildi.

        Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, taramada yoğunluk tespit edilmesi üzerine cipin stepne bölümünde arama yaptı.

        Aramada, stepne boşluğunda poşet içerisinde 100 elektronik sigara ele geçirildi.

        Elektronik sigaraların içerisinde likit esrar bulunduğu belirlendi.

        Cip sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

