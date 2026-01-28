Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında

        Edirne'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin halk pazarına girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 16:58 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:58
        Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında
        Edirne'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin halk pazarına girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        1. Murat Mahallesi Tayyip Yılmaz Sokak'ta otomobilini park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolsüz şekilde ilerleyerek halk pazarına girdi.

        Sürücü ve pazar esnafının müdahalesiyle otomobil durduruldu.

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü ile esnafın otomobilin arkasından koştuğu ve aracın pazar tezgahına çarpma anı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

