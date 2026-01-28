Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında

Edirne'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilin halk pazarına girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. 1. Murat Mahallesi Tayyip Yılmaz Sokak'ta otomobilini park eden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen otomobil, kontrolsüz şekilde ilerleyerek halk pazarına girdi. Sürücü ve pazar esnafının müdahalesiyle otomobil durduruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücü ile esnafın otomobilin arkasından koştuğu ve aracın pazar tezgahına çarpma anı yer alıyor.

