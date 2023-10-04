Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        EDİRNE'DE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİREN HURDACIDA PATLAMA VE YANGIN İHBARI, ASILSIZ ÇIKTI

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde, bir hurdacıdan patlama sesi geldiği ve alevler yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıların asma kilitlerini kırarak girdiği hurdacıda, bir çalışanın bakır teller için kabloları yaktığı anlaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 01:12 Güncelleme: 04.10.2023 - 01:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        EDİRNE'DE EKİPLERİ HAREKETE GEÇİREN HURDACIDA PATLAMA VE YANGIN İHBARI, ASILSIZ ÇIKTI
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde, bir hurdacıdan patlama sesi geldiği ve alevler yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıların asma kilitlerini kırarak girdiği hurdacıda, bir çalışanın bakır teller için kabloları yaktığı anlaşıldı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Efes Yolu üzerindeki bir hurdacıda meydana geldi. Hurdacıda patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kilitli olan kapılar nedeniyle bir süre içeri giremedi. İtfaiye ekipleri, kapıların asma kilitlerini kırarak hurdacıya girdi. Hurdacıda yanan kablolar itfaiye ekiplerince müdahale edilerek, söndürüldü. Olaydan bir süre sonra hurdacıya gelen çalışan, bakır teller için hurda kabloları yaktığını söyledi. Çalışan, itfaiyeye haber vererek zaman zaman kablo yaktıklarını ancak bu akşam itfaiyeyi aradıklarında ulaşamadıklarını öne sürdü. Ekipler, soğutma çalışmasının ardından normale döndü. 

        Görüntü Dökümü

        ----------------------

        -İtfaiye ekiplerinin kapıların asma kilitlerini kırması

        -İtfaiyenin hurdacıya girmesi

        -Yanan kablolar

        -Ekiplerin alevleri söndürmesi

        -Ekip araçları genel gör.

        -Polisin incelemesi

        -Detaylar

        DHA-Gündem - Türkiye-Edirne / Keşan - Ünsal YÜCEL

        2023-10-04 01:11:51

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        Aslan, İngiltere'yi fethetti!
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        ABD Temsilciler Meclisi Başkanı görevinden düşürüldü
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Zaha, Old Trafford'u susturdu!
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        Icardi penaltıyı kaçırdı, zoru attı!
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Ekimde deniz tatili için 10 adres!
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu

        Benzer Haberler

        Edirne'de ekipleri harekete geçiren hurdacıda patlama ve yangın ihbarı, ası...
        Edirne'de ekipleri harekete geçiren hurdacıda patlama ve yangın ihbarı, ası...
        Edirne kamyonetle cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Edirne kamyonetle cipin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Edirne'de satışa çıkarılan "Cuma Pazarı" arsası üçüncü ihalede de satılamad...
        Edirne'de satışa çıkarılan "Cuma Pazarı" arsası üçüncü ihalede de satılamad...
        Yakalanacağını anlayınca TIR'daki uyuşturucuyu konteynere atan sanığa 19 yı...
        Yakalanacağını anlayınca TIR'daki uyuşturucuyu konteynere atan sanığa 19 yı...
        3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Keşan'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı
        Keşan'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi açıldı