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        Enez'de sağanak nedeniyle yazlıkların bahçelerini su bastı

        Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak nedeniyle yazlıkların bahçelerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:54 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:58
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        Enez'de sağanak nedeniyle yazlıkların bahçelerini su bastı
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        Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak nedeniyle yazlıkların bahçelerini su bastı.

        İlçede sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak nedeniyle Sultaniçe köyü sahilinde bazı yazlıkların bahçelerini su bastı.

        Altyapı çalışmalarının yapıldığı bölgede de yer yer çökmeler oluştu.

        Su biriken bahçelerde temizlik çalışması yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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