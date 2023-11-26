Enez'de sağanak nedeniyle yazlıkların bahçelerini su bastı

Edirne'nin Enez ilçesinde sağanak nedeniyle yazlıkların bahçelerini su bastı.

İlçede sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Sultaniçe köyü sahilinde bazı yazlıkların bahçelerini su bastı.

Altyapı çalışmalarının yapıldığı bölgede de yer yer çökmeler oluştu.

Su biriken bahçelerde temizlik çalışması yapıldı.

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