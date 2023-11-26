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        Trakya'da AK Parti il teşkilatlarında yerel seçimler için temayül yoklaması yapıldı

        AK Parti Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli il başkanlıklarınca 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik temayül yoklaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:02
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        Trakya'da AK Parti il teşkilatlarında yerel seçimler için temayül yoklaması yapıldı
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        AK Parti Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli il başkanlıklarınca 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik temayül yoklaması gerçekleştirildi.

        Edirne İl Başkanlığında dijital ortamda temayül yoklaması yapıldı.

        İstanbul Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, serhat şehri Edirne'de gerçekleştirecekleri temayül yoklamasının hayırlı olmasını diledi.

        Elektronik ortamda gerçekleştirilen yoklamanın AK Parti Genel Merkezi tarafından hazırlandığını belirten Demir, "Demokrasi açısından örnek teşkil edecek güzel bir çalışma. Teşkilat mensubu arkadaşlarımızın önümüzdeki yerel seçimlerde eğilimlerini, tercihlerini tespit amacıyla yoklamayı yapıyoruz." dedi.

        Eski bir belediye başkanı olarak Edirne'yi yakından takip ettiğini dile getiren Demir, kenti hakkı olan AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracak bir adayla seçime katılacaklarını kaydetti.

        İl Başkanı Belgin İba da yoklamanın yoğun katılımla sürdüğünü ifade etti.

        Edirne ve ilçe belediye başkanlıkları için oylama yapıldığını kaydeden İba "Herkes kimi aday görmek istiyorsa, adaylarımızın dışında görmek istediği bir aday varsa onu da tercih edebiliyor. Parti içi demokrasi bizim için çok önemli, hayırlı olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

        Edirne ve ilçelerde hizmete talip olduklarını dile getiren İba, seçimlerde tüm ilçeleri ve merkezi kazanmak istediklerini kaydetti.

        Programa, Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MKYK Üyesi Melek Şimşek, Kadın Kolları MKYK Üyesi Gülcan Altundal Chorghay, partililer ile aday adayları katıldı.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da temayül yoklamasında teşkilat üyeleri oy kullandı.

        MKYK Üyesi Mahir Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının demokrasi şenliğiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

        AK Parti'nin temayül ve kamuoyu araştırmaları sonucunda seçimi kazanabilecek adaylarla yola çıkacağını aktaran Ünal, partisinin teknik ve teknolojik imkanlarla güvenli bir temayül gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Aday belirlemede sürecinde AK Parti'nin en hassas parti olduğunu belirten Ünal, "Biz siyasi rakiplerimize şunu söylüyoruz. En son bir ittifak oluşturdular ve seçimi kazanmak için ciddi bir hazırlık içerisine girdiler. Maalesef yine hezimet yaşadılar. Bırakın seçim kazanmayı, seçime hazırlık yapma becerisini bile gösteremeyenlerin bu ülkede 21 yıldan beri girdiği her seçimi kazanan AK Parti'ye saygı duymayı öğrenmeleri gerekir. AK Parti'nin bu başarısı saygı duyulmayı hak eden bir başarıdır." diye konuştu.

        Temayül yoklamasına, İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Ebubekir Şen de katıldı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük'ün koordinesinde temayül yoklaması gerçekleştirildi.

        İl Başkanı Ercan Dağtaş, AA muhabirine, yoklamanın sona ermesinin ardından verilerin AK Parti Genel Merkezine iletileceğini kaydetti.

        Kırklareli'nde belediyeyi kazanmak istediklerini dile getiren Dağtaş, "Kırklareli'ni makus tarihi denen belediyecilik eziyetinden kurtarmaya gayret edeceğiz. Bugün de bunun mimarı olan günlerden biri olacak. AK Parti olarak bizim için temayüller bir bayramdır. Temayülde aday adaylarımızın dışında da isim yazmak mümkün. Biz şehrimizdeki en doğru arkadaşımızı, en doğru kadroları belirlemek için bunu aday adaylıklarıyla sınırlamadık. Seçmenlerimizin, teşkilatlarımızın gönlünde kim varsa temayüller ile tespit etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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