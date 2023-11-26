Trakya'nın yükseklerine kar yağdı (3)

KEŞAN'DAAĞAÇLARDEVRİLDİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kuvvetli lodosta ağaçlar kökünden söküldü. İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ndeki 20 ağaç devrildi, bazı ağaçların dalları kırıldı. Devrilen ağaçlar nedeniyle kameriyeler, sokak lambaları ve çöp tenekeleri zarar gördü. Bahçenin önündeki bir büfenin de demir sundurması çöktü. Bahçe, hasarın giderilmesi ve ağaçların kaldırılması için geçici olarak kapatıldı. Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, temizlik çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'da da yağış ve fırtınanın etkili olduğunu belirterek, "Dün akşam meydana gelen fırtına ve yağış sebebiyle Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde bulunan 20 ağacımız maalesef zarar gördü. Ağaçların kökünden söküldüğü fırtınada bahçemiz içindeki kamelyalarımız, aydınlatmalarımız ve duvarımız da tahrip oldu. Meydana gelen zararı onarmak için Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'ni geçici bir süreliğine kapatma kararı aldık. Hasar giderme çalışması sonrasında bahçe yeniden hizmete açılacaktır" dedi.