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        Edirne'de sağanak etkili oldu

        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:22 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:26
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        Edirne'de sağanak etkili oldu
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        Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın azalmasını bekledi.

        Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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