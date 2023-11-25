Edirne'de sağanak etkili oldu

Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırdı.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağışın azalmasını bekledi.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.