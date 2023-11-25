Acil serviste sağlık personeline silahlı tehdit kamerada EDİRNE'dehasta yakınıyla gittiği hastanede doktor ve sağlık çalışanını tabanca ile tehdit eden Rifat Kuş (23), hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tehdit anlarına ilişkin görüntülerin de dosyaya girdiği davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Kuş, doktor ve sağlık çalışanından helallik istedi.

EDİRNE'dehasta yakınıyla gittiği hastanede doktor ve sağlık çalışanını tabanca ile tehdit eden Rifat Kuş (23), hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tehdit anlarına ilişkin görüntülerin de dosyaya girdiği davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Kuş, doktor ve sağlık çalışanından helallik istedi.

Edirne'de 24 Ekim gecesi Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi acil servisine, yakınıyla birlikte gelen Rifat Kuş, burada nöbetçi doktor ve sağlık memuru ile tartıştı. Kuş, bu sırada belindeki tabancayı çıkararak, doktor ile sağlık çalışanını tehdit etti. Hastanenin güvenlik görevlileri devreye girerek olayı büyümeden kontrol altına aldı. Olay sonrası gözaltına alınan Kuş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Rifat Kuş hakkında 'Silahlı tehdit suçundan' 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kuş'un acil serviste doktor ve sağlık personelini tehdit edip, belindeki tabancayı çıkararak saldırmak istediği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dava dosyasına girdi. Görüntülerde, hasta olan yakını tekerlekli sandalyede olan Kuş, görevli sağlık personeli ile konuştuktan sonra hasta muayene eden kadın doktor B.K. ile tartışmaya başladı. Bu sırada acil serviste bulunanların müdahale etmeye çalıştığı Kuş, onlardan uzaklaşıp belindeki tabancıyı çıkardı. Silahla doktora doğru yönelen Kuş'a güvenlik görevlisi müdahale ederek, tabancayı kullanmasını engelledi. Bu sırada görevlilere tehditler savuran Kuş, güçlükle sakinleştirilerek, acil servisten çıkarıldı.

'HAKLARINI HELAL ETSİNLER'

Davanın ilk duruşmasında Rifat Kuş, hata yaptığını belirterek, sağlık personelinden özür dileyip, helallik istedi. Üzerindeki silahın arkadaşına ait olduğunu söyleyen Kuş, "O gün iyi olaylar yaşamadım. Doktor ve sağlık çalışanının sert üslubundan dolayı sinirlendim. Silahı kimseye doğrultmadım, yaptığımın yanlış olduğunu anlayınca da silahı yanımdaki arkadaşıma verdim. Kimseyi tehdit etmedim. Şikayetlerini geri çeksinler demiyorum ama haklarını helal etsinler" dedi.

Doktor B.K., sanık ve acil servise birlikte geldiği 2 kişiden şikayetçi olduğunu söyledi. Sağlık çalışanı A.Ö. de yüksek sesli müzikle acil servise gelen sanık ve arkadaşlarının, kendisinin ve doktorun uyarılarına karşın müziğe kapatmadığını ve silahı kendisine doğrultarak tehdit ettiğini belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi. Duruşmada olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de izlendi. Sanık avukatı yazılı savunma için süre talep etti. Rifat Kuş'un tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.