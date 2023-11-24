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        TIR dorsesinde 36 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de,bindikleri TIR dorsesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen, havasız kalınca yardım istedikleri jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 18:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:10
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        TIR dorsesinde 36 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de,bindikleri TIR dorsesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen, havasız kalınca yardım istedikleri jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Romanya plakalı limon yüklü bir TIR´ın dorsesine binen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 kaçak göçmen, havasız kalınca jandarmaya arayarak yardım istedi. Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen TIR, jandarma tarafından durdurularak aranmaya alındı. Aramada dorsede Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı. Havasız kaldıkları için bitkin düşen kaçak göçmenlere sağlık ekipleri müdahale etti. Göçmenlerin hayati tehlikeleri bulunmadığı belirlenirken, gözaltına alınan TIR şoförü hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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