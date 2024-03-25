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        Edirne'de evde 1085 tarihi sikke ve obje ele geçirildi

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir evde yapılan aramada 1085 tarihi sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:01 Güncelleme: 25.03.2024 - 12:05
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        Edirne'de evde 1085 tarihi sikke ve obje ele geçirildi
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        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir evde yapılan aramada 1085 tarihi sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İpsala’da bir ev ve eklentilerde arama yaptı. Ekipler, aramada tarihi eser niteliği taşıyan 900 sikke, 60 taş, 110 metal obje, 15 yüzük ve 1 dedektör ele geçirdi. Jandarma, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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