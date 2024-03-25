Edirne'de evde 1085 tarihi sikke ve obje ele geçirildi

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde bir evde yapılan aramada 1085 tarihi sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İpsala’da bir ev ve eklentilerde arama yaptı. Ekipler, aramada tarihi eser niteliği taşıyan 900 sikke, 60 taş, 110 metal obje, 15 yüzük ve 1 dedektör ele geçirdi. Jandarma, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.