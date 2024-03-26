Edirne'de iki otomobilin yaptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada

EDİRNE’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu savrulan Z.Ç., karşı yönden gelen otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan Z.Ç., hastaneye kaldırılırken, iki sürücü de gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ç.Ö. yönetimindeki 34 BJV 691 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ç.’ye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Z.Ç., bu sırada seyir halinde olan S.D. yönetimindeki 22 ACS 127 plakalı otomobilin altına girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Z.Ç., ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, her iki otomobilin sürücüsünü de gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.