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        Edirne'de iki otomobilin yaptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada

        EDİRNE'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu savrulan Z.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 01:47 Güncelleme: 26.03.2024 - 01:50
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        Edirne'de iki otomobilin yaptığı yaya ağır yaralandı; kaza anı kamerada
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        EDİRNE’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu savrulan Z.Ç., karşı yönden gelen otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan Z.Ç., hastaneye kaldırılırken, iki sürücü de gözaltına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde meydana geldi. G.Ç.Ö. yönetimindeki 34 BJV 691 plakalı otomobil, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ç.’ye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride savrulan Z.Ç., bu sırada seyir halinde olan S.D. yönetimindeki 22 ACS 127 plakalı otomobilin altına girdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Z.Ç., ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, her iki otomobilin sürücüsünü de gözaltına alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Bu arada kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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