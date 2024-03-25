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        Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları, Edirne'de başladı

        Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları, Edirne Saraçhane Futbol Stadyumu'nda başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:30 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:30
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        Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları, Edirne'de başladı
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        Okul Sporları Yıldızlar Futbol Grup Müsabakaları, Edirne Saraçhane Futbol Stadyumu'nda başladı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen müsabakaların açılış töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Murat Ulaşdır, burada yaptığı konuşmada, tüm takımlara başarı diledi.

        Sporun yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıldığını belirten Ulaşdır, "Çocuklarımızın özgüven, disiplin, zeka ve kuvvetle birlikte evrensel ve insani değerlere sahip olmaları, milli ve manevi değerlerine bağlı, toplumsal hayata aktif katılan daha sosyal ve uyumlu bireyler olarak her platformda kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerini istiyoruz." dedi.

        Ulaşdır, genç sporcuların yetişmesini sağlayıp uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

        Açılış töreninin ardında müsabakalar başladı. Müsabakalarda yıldız erkeklerde 9 ilden 11 takım, yıldız kızlarda ise 4 ilden 6 takım gruplarını lider tamamlamak için mücadele edecek.

        Grup maçları, 27 Mart Çarşamba günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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