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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör şüphelisi tutuklandı

        EDİRNE'de,polis tarafından Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör şüphelisi, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:03 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:03
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör şüphelisi tutuklandı
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        EDİRNE’de,polis tarafından Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 terör şüphelisi, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 gün önce düzenlenen operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi S.A. ve FETÖ/PDY şüphelisi S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen S.A. ve S.Ç., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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