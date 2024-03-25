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        Kütüphane Haftası kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrenciler Teknopark'ta staj yapacak

        Edirne'de 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren üç lise öğrencisi Trakya Teknopark'ta staj programı kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 25.03.2024 - 16:59
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        Kütüphane Haftası kapsamındaki yarışmada dereceye giren öğrenciler Teknopark'ta staj yapacak
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        Edirne'de 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren üç lise öğrencisi Trakya Teknopark'ta staj programı kazandı.

        Kütüphane Haftası Edirne Kırkpınar Halk Kütüphanesinde düzenlenen açılış programıyla başladı.

        Programda kütüphanede en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi.

        Açılış programında Trakya Teknopark Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Özgür Özdemir, "Teknolojinin Hayatımızdaki Yeri" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

        Teknolojinin son yıllarda hızla geliştiğini belirten Özdemir, özellikle yapay zekanın pek çok alanda kullanılmaya başladığını söyledi.

        Trakya Teknopark'ta da önemli çalışmalar yapıldığını anlatan Özdemir, "Teknopark'ta şu anda 126 şirket faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerde toplam 650 çalışan var. Firmalarımız, yazılım, makine ve kimya gibi alanlarda faaliyet gösteriyor." dedi.

        Etkinlikler kapsamında teknoloji içerikli mobil bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada ilk üçe gören öğrenciler Trakya Teknopark'ta staj yapma imkanı elde etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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