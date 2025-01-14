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        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı (3)

        EDİRNE'DEEĞİTİME KAR ENGELİ Edirne Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın Uzunköprü ilçesinde tüm eğitim kurumları, il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 01:03 Güncelleme: 14.01.2025 - 01:10
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        Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı (3)
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        EDİRNE’DEEĞİTİME KAR ENGELİ

        Edirne Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın Uzunköprü ilçesinde tüm eğitim kurumları, il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeni ile önleyici tedbir olarak; Uzunköprü ilçemizde tüm eğitim kurumlarında, il merkezimiz ve diğer tüm ilçelerimizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişim sağlayan tüm öğrencilerimiz için, 14 Ocak 2024 (Salı) günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir” denildi.

        ‘BAZI BÖLGELERDE KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETREYE ULAŞTI’

        Valilikten yapılan açıklamada, İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı bildirildi. Kar yağışına karşı tüm ekiplerin 7/24 görev başında olduğunun kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        “İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm tedbirlerimizi almış bulunmaktayız. İpsala, Enez, Keşan, Meriç ve Uzunköprü ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşmıştır. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz, tuzlama ve yol açma çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürmekte olup, şu anda kapalı köy yolu bulunmamaktadır. Emniyet ve jandarma trafik birimlerimiz, yollarda güvenliği sağlamak üzere görev başındadır. Sürücülerimize önemli uyarılarımız, kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi hayati önem taşıyan ekipmanlarla hazırlıklı olun. Kar lastiği bulunmayan sürücülerimizin, araçlarını en yakın akaryakıt istasyonunda park ederek kar yağışının azalmasını beklemelerini önemle rica ederiz. Gelen ihbarlara anında müdahale için tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” denildi.

        Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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