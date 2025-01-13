Edirne'de kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışının 15 Ocak Çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri özellikle kuzeydeki köyler ile Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde, Edirne Belediyesi ekipleri de sürdürdükleri karla mücadele çalışmalarına yer yer devam ediyor.

Sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

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