Trakya Üniversitesinde Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı düzenlenecek
Trakya Üniversitesi, topluma katkı sağlayan projeleri öne çıkarmak ve desteklemek amacıyla 26 Şubat'ta "1. Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı" düzenleyecek.
Trakya Üniversitesi, topluma katkı sağlayan projeleri öne çıkarmak ve desteklemek amacıyla 26 Şubat'ta "1. Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı" düzenleyecek.
Etkinlik Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Çalıştayda, 2024 yılı içerisinde toplumsal katkı değerine sahip projelerle yer almak isteyen katılımcılar, projelerini paylaşma fırsatı bulacak.
Başvuru süreci ise 2 Şubat tarihinde sona erecek.
Başvuru yapmak isteyenler, gerekli bilgileri ve formu toplumsalkatki@trakya.edu.tr adresi üzerinden iletebilecek.
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