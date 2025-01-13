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        Edirne'nin madalyalı genç şeflerinin hedefi dünya mutfaklarında tecrübe kazanmak

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin yurt içi ve yurt dışındaki yemek yarışmalarında birçok madalya kazanan genç şefleri, başarılarını dünya mutfağına taşımak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 11:41 Güncelleme: 13.01.2025 - 11:41
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        Edirne'nin madalyalı genç şeflerinin hedefi dünya mutfaklarında tecrübe kazanmak
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        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin yurt içi ve yurt dışındaki yemek yarışmalarında birçok madalya kazanan genç şefleri, başarılarını dünya mutfağına taşımak istiyor.

        Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı son sınıf öğrencileri, eğitimleri süresince çok sayıda yemek yarışmasına katıldı.

        Genç şefler, yarışmalarda yaptıkları yemeklerle yerli yabancı jürinin notuyla madalyalar ve kupalar kazandı.

        Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek yarışmaya katılacak genç şefler, Hırvatistan'da da nisan ayında yapılacak Uluslararası Yemek Yarışması'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

        - "Turizm odaklı eğitim veriyoruz"

        Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Dinç, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimleri süresince dünya mutfağından lezzetler yapmayı en iyi şekilde öğrendiğini söyledi.

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda 8 öğretmenin görev yaptığını ve 247 öğrencinin eğitim aldığını belirten Dinç, "Öğretmenlerimiz özveriyle mücadele ederek onları bu noktaya getirdiler. En son 29 genç şefimizle İstanbul'da katıldığımız Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunca düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışması'nda 15 altın, 14 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmamız bizleri gerçekten gururlandırdı." dedi.

        Dinç, genç şeflerin başarısının alt sınıflardaki öğrencilere de örnek olduğunu dile getirdi.

        Öğrencilerin kendilerine sağlanan mutfak hizmetleriyle gelişim sağladığını anlatan Dinç, şunları kaydetti:

        "Turizm odaklı eğitim veriyoruz. Çocuklarımız eğer şef olmak istiyorlarsa yolun bizim okulumuzdan geçtiğini bilerek geliyorlar. Bilinçli öğrencilerimiz olduğu takdirde başarıların ortaya çıkması da bizler için kolay oluyor. Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek yeni genç şeflerin yetişmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da eğitimlerimize devam ediyoruz."

        - "Türk mutfağını tanıtacağım"

        Genç şef Fikret Çağın Atın da okulda çok fazla imkana sahip olduklarını ve öğretmenlerinin desteğiyle dünya mutfağından tarifler öğrendiklerini aktardı.

        Üniversitede de gastronomi eğitimi alarak çeşitli ülkelerde çalışmak istediğine değinen Atın, "Farklı ülkelerde çalışarak insanın kendini geliştirmesi gerekir. İnsan farklı şefler gördükçe kendine yeni bir deneyim katar. Yeterli deneyime ulaştıktan sonra dünya mutfağından örnekler sunacağım kendi restoranımı açmak istiyorum." dedi.

        Ömer Ali Karatekin de Osmanlı ve dünya mutfağına dair çok iyi eğitim aldıklarını belirtti.

        Karatekin, dünya mutfağı yemeklerinin yanı sıra saray mutfağından mutancana, ciğer sarma, perde pilavı, hünkar beğendi gibi yemekleri de öğrendiklerine işaret etti.

        Hem katıldıkları yarışmalarda hem de okulda yeni deneyimler kazandıklarını vurgulayan Karatekin, "Eğitimimin ardından yurt dışında açacağım restoranda Türk mutfağını tanıtacağım. Gaziantep, Şanlıurfa, Edirne mutfağından yemekler sunmak istiyorum." şeklinde konuştu.

        Ceren Tunçel, Ceren Hacer Sözbir ve Arda Kokeralp de dünya çapında tanınan bir şef olmak için çalıştıklarını kaydetti.

        - Dünya mutfağını öğreniyorlar

        Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmeni Tanju Karabulut ise geleceğin şeflerini yetiştirdiklerinin altını çizdi.

        Öğrencilere dünya standartlarına uygun şekilde eğitim verdiklerini dile getiren Karabulut, "Okulumuz vizyon olarak hem ülke genelinde hem de uluslararası alanda aldığı başarılarla bunu gösteriyor." diye konuştu.

        Aynı alanda öğretmen Ayla Haykır da öğrencilerin okuldaki atölyelerde dünya mutfağından tarifler yaparak deneyim kazandığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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