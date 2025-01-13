Edirne'nin madalyalı genç şeflerinin hedefi dünya mutfaklarında tecrübe kazanmak

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'nin yurt içi ve yurt dışındaki yemek yarışmalarında birçok madalya kazanan genç şefleri, başarılarını dünya mutfağına taşımak istiyor.

Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı son sınıf öğrencileri, eğitimleri süresince çok sayıda yemek yarışmasına katıldı.

Genç şefler, yarışmalarda yaptıkları yemeklerle yerli yabancı jürinin notuyla madalyalar ve kupalar kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 10 Şubat'ta İstanbul'da düzenlenecek yarışmaya katılacak genç şefler, Hırvatistan'da da nisan ayında yapılacak Uluslararası Yemek Yarışması'nda kürsünün zirvesini hedefliyor.

- "Turizm odaklı eğitim veriyoruz"

Dr. Sadık Ahmet Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İlhan Dinç, AA muhabirine, öğrencilerin eğitimleri süresince dünya mutfağından lezzetler yapmayı en iyi şekilde öğrendiğini söyledi.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda 8 öğretmenin görev yaptığını ve 247 öğrencinin eğitim aldığını belirten Dinç, "Öğretmenlerimiz özveriyle mücadele ederek onları bu noktaya getirdiler. En son 29 genç şefimizle İstanbul'da katıldığımız Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonunca düzenlenen 21. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri Festivali Yemek Yarışması'nda 15 altın, 14 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmamız bizleri gerçekten gururlandırdı." dedi.

Dinç, genç şeflerin başarısının alt sınıflardaki öğrencilere de örnek olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin kendilerine sağlanan mutfak hizmetleriyle gelişim sağladığını anlatan Dinç, şunları kaydetti:

"Turizm odaklı eğitim veriyoruz. Çocuklarımız eğer şef olmak istiyorlarsa yolun bizim okulumuzdan geçtiğini bilerek geliyorlar. Bilinçli öğrencilerimiz olduğu takdirde başarıların ortaya çıkması da bizler için kolay oluyor. Uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek yeni genç şeflerin yetişmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da eğitimlerimize devam ediyoruz."

- "Türk mutfağını tanıtacağım"

Genç şef Fikret Çağın Atın da okulda çok fazla imkana sahip olduklarını ve öğretmenlerinin desteğiyle dünya mutfağından tarifler öğrendiklerini aktardı.