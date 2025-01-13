Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

TRAKYA'dadün başlayıp, gece boyunca aralıklarla süren kar yağışı, bugün de yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Edirne kent merkezinde dün başlayan kar yağışı, bugün yüksek kesimler ile Keşan ilçesinde etkili oldu. Keşan'da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede, Karayolları ve belediye ekipleri, olası aksaklıklara karşı küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Polis ekipleri de kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE

Tekirdağ'ın Saray, Malkara, Hayrabolu ilçeleri ile yüksek kesimler de beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı sürüyor. Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi. Hava sıcaklığı Edirne ve Tekirdağ'da 2, Kırklareli'de 1 derece ölçüldü. Bölgede kar yağışının aralıklarla çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.