Edirne'de köprü kalıntılarının bulunduğu alan ok meydanı ve yağlı güreş sahası olacak

Edirne'de Seferşah Köprüsü'nün kalıntılarının bulunduğu alan Seferşah Ok Meydanı ve Yağlı Güreş Alanı olarak düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, restorasyonu tamamlanan Gazi Mihal Hamamı'ndan başlayarak Gazimihal Köprüsü ve Gazi Mihal Camisi ile devam eden ve Seferşah Köprüsü'nün kalıntılarının yer aldığı alana uzanan bölgede rekreasyon çalışmaları başlatılacak.

Çalışmalar kapsamında köprü kalıntılarının bulunduğu alan, Seferşah Ok Meydanı ve Yağlı Güreş Alanı olarak hizmet verecek.

Vali Yunus Sezer, alanda incelemede bulunarak planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, proje ile tarihi ve kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınacağını ifade etti.