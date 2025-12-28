Edirne'de köprü kalıntılarının bulunduğu alan ok meydanı ve yağlı güreş sahası olacak
Edirne'de Seferşah Köprüsü'nün kalıntılarının bulunduğu alan Seferşah Ok Meydanı ve Yağlı Güreş Alanı olarak düzenlenecek.
Edirne'de Seferşah Köprüsü'nün kalıntılarının bulunduğu alan Seferşah Ok Meydanı ve Yağlı Güreş Alanı olarak düzenlenecek.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, restorasyonu tamamlanan Gazi Mihal Hamamı'ndan başlayarak Gazimihal Köprüsü ve Gazi Mihal Camisi ile devam eden ve Seferşah Köprüsü'nün kalıntılarının yer aldığı alana uzanan bölgede rekreasyon çalışmaları başlatılacak.
Çalışmalar kapsamında köprü kalıntılarının bulunduğu alan, Seferşah Ok Meydanı ve Yağlı Güreş Alanı olarak hizmet verecek.
Vali Yunus Sezer, alanda incelemede bulunarak planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Sezer, proje ile tarihi ve kültürel mirasın korunarak geleceğe taşınacağını ifade etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.