        Edirne Haberleri

        TÜ öğrencileri Çoklu Acil Durumlara Müdahale Yarışması'nda başarı gösterdi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Çoklu Acil Durumlara Müdahale Yarışması'nda ikincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 15:03 Güncelleme: 27.12.2025 - 15:03
        TÜ öğrencileri Çoklu Acil Durumlara Müdahale Yarışması'nda başarı gösterdi
        Trakya Üniversitesi (TÜ) Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Çoklu Acil Durumlara Müdahale Yarışması'nda ikincilik elde etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversiteler Birliği etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada TÜ öğrencileri başarılı performans sergiledi.

        Afet ve acil durumlara hazırlık, hızlı ve etkin müdahale, kriz yönetimi ile ekip çalışması gerektiren senaryoların yer aldığı yarışmada öğrenciler beceri ve koordinasyonlarıyla öne çıktı.

        TÜ öğrencileri, afet ve acil durum yönetimi alanında uygulamalı eğitimin ve disiplinler arası iş birliğinin önemini ortaya koyan organizasyonda ikinci oldu.

