        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı

        Edirne'de, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 10:55 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:55
        Edirne'de "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı
        Edirne'de, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilikteki toplantıda, il genelinde yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi, çözüm önerileri ele alındı.

        Toplantıya, kurum müdürleri, kurul üyeleri ve paydaş kurum yetkilileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

