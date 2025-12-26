Türkiye ile Bulgaristan'dan sınırda yasa dışı göçe karşı ortak proje

–Türkiye ile Bulgaristan arasında, yasa dışı göçle mücadelede sınır ötesi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir proje hazırlandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında toplanan İl Genel Meclisinin 2. olağanüstü toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülen ve kabul edilen rapora göre, "Göç alanında Burgaz, Haskova (Hasköy), Yambol (Yanbolu), Edirne ve Kırklareli bölgelerindeki kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi" adlı proje 24 ay sürecek.

Hareketlilik ve göç yönetimi odağında yürütülecek projenin toplam bütçesi 1 milyon 730 bin 647 avro olarak belirlenirken, Edirne Valiliğinin proje kapsamındaki bütçesi 651 bin 692 avro oldu.

Proje ile kolluk kuvvetlerinin operasyonel ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve sınır ötesi işbirliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Projenin lider ortaklığını Bulgaristan Burgaz Bölge İçişleri Müdürlüğü üstlenirken, Haskova ve Yambol Bölge İçişleri Müdürlükleri ile Edirne ve Kırklareli valilikleri proje ortakları arasında yer alıyor.