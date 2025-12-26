Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Türkiye ile Bulgaristan'dan sınırda yasa dışı göçe karşı ortak proje

        –Türkiye ile Bulgaristan arasında, yasa dışı göçle mücadelede sınır ötesi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir proje hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 17:54 Güncelleme: 26.12.2025 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye ile Bulgaristan'dan sınırda yasa dışı göçe karşı ortak proje
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        –Türkiye ile Bulgaristan arasında, yasa dışı göçle mücadelede sınır ötesi işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir proje hazırlandı.

        İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında toplanan İl Genel Meclisinin 2. olağanüstü toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülen ve kabul edilen rapora göre, "Göç alanında Burgaz, Haskova (Hasköy), Yambol (Yanbolu), Edirne ve Kırklareli bölgelerindeki kolluk kuvvetlerinin kapasitesinin artırılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi" adlı proje 24 ay sürecek.

        Hareketlilik ve göç yönetimi odağında yürütülecek projenin toplam bütçesi 1 milyon 730 bin 647 avro olarak belirlenirken, Edirne Valiliğinin proje kapsamındaki bütçesi 651 bin 692 avro oldu.

        Proje ile kolluk kuvvetlerinin operasyonel ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve sınır ötesi işbirliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

        Projenin lider ortaklığını Bulgaristan Burgaz Bölge İçişleri Müdürlüğü üstlenirken, Haskova ve Yambol Bölge İçişleri Müdürlükleri ile Edirne ve Kırklareli valilikleri proje ortakları arasında yer alıyor.

        İl Genel Meclisinde ayrıca 10 madde görüşülerek karara bağlandı.

        Proje hakkında gazetecilere konuşan Gegeoğlu, bölgeyi ilgilendiren düzensiz göçü görüştüklerini belirtti.

        Edirne'de sınır bölgelerinde düzensiz göçle mücadelenin etkin bir şekilde sürdüğünü aktaran Gegeoğlu, şöyle devem etti:

        "Belki merkezde yaşayanlar yaşanan zorluklara şahit olmuyorlar ama sınır bölgelerimizde belli ilçelerde zorluklarımız var. Bu anlamda Edirne ve Kırklareli Valiliği ile Bulgaristan'dan Burgaz, Hasköy ve Yambol valilikleri arasında bir proje yürütülüyor. Bu proje kapsamında sınır güvenliğinin sağlanması, kameraların eklenmesi, ortak işbirliğinin arttırılması için ortak çalışmalar yürütülecek. Göç son zamanlarda ülkemizin en büyük problemlerinden biri. İnşallah bu proje biran önce tamamlanır."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Düğünlerde silah kullananlara 7,5 yıla kadar ceza verilecek
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        "Türkiye'nin ilk hiper ölçekli veri merkezi"
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        Ölüme yol açan diş çekiminde 4'er yıl hapis!
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        SPK tarihinde böyle ceza yok
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        "Türkiye için nükleer enerji olmazsa olmaz"
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Bulgaristan kadar alanın inşasını bitirdik
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Tam Finans Edirne'de şube açtı
        Tam Finans Edirne'de şube açtı
        Edirne Valisi Sezer, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi antrenörleriyle buluştu
        Edirne Valisi Sezer, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi antrenörleriyle buluştu
        "1001 Hatim Duası" geleneği Edirne'de asırlardır yaşatılıyor
        "1001 Hatim Duası" geleneği Edirne'de asırlardır yaşatılıyor
        Milli İrade Platformu 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vata...
        Milli İrade Platformu 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vata...
        Edirne'de ata sporu güreşle geleceğin şampiyonları yetişiyor
        Edirne'de ata sporu güreşle geleceğin şampiyonları yetişiyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa