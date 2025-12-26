Edirne Valisi Sezer, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi antrenörleriyle buluştu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Okuldan Spora ve Mahalle Ligi projelerinde görev alan antrenörlerle bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen buluşmada, projelerin uygulama süreci, sahadaki deneyimler ve elde edilen sonuçlar değerlendirildi.

Antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, çocukların sporla buluşturulmasının hem fiziksel hem de akademik gelişim açısından önemli kazanımlar sağladığını belirtti.

Vali Sezer, projeler kapsamında çok sayıda öğrencinin sporla tanıştığını hatırlatarak, bu çalışmaların öğrencilerin okula devam oranlarını ve akademik başarılarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.

Projelerle özellikle daha önce spor yapma imkanı bulamayan çocukların spora kazandırıldığını vurgulayan Sezer, çocukların takım ruhu ve sosyal becerilerinin geliştiğini kaydetti.

Sezer, projelerin başarısında sahada görev yapan antrenörlerin büyük payı olduğunu belirterek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ile Gençlik ve Spor Müdürü Selim Ak da katıldı.