Trakya'da yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler artırıldı

Trakya'da yılbaşı öncesi gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetimler sıkılaştırıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Gıda üretimi ve satışı yapan yerlerde kontroller yapan gıda mühendisleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmalarını amaçlıyor.

Market ve gıda satış noktalarının yanında alkollü içki satış yerlerini de denetleyen ekipler, ürünlerin muhafaza ve satış koşulları, ruhsat, bandrol ve etiket bilgileriyle mevzuata uygunluklarını inceledi.

Gıda güvenilirliği için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler de tüketicinin korunmasına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ekipler bu kapsamda gıda satışı yapan iş yerlerine giderek ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat etiketi, hijyen koşulları ve gramaj uygunluğu kontrol etti.

Kırklareli'nde de ekipler denetim gerçekleştirdi.