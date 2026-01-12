Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın basın mensuplarıyla bir araya geldi

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:00 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:00
        İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın basın mensuplarıyla bir araya geldi
        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Akalın, Edirne Karadenizliler Derneğinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda, basın mensuplarının her koşulda fedakarca kamuoyunu bilgilendirmek için görev yaptığını söyledi.

        Basın mensuplarının haberleriyle kente katkıda bulunduğunu ifade eden Akalın, "Bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Özel günler bir gün olarak hatırlanmamalı dolayısıyla bu günler yaşanmalı. Sorunlar ortaya dökülmeli ve çözüm bulunmalı." dedi.

        Akalın, basın mensuplarının talebi üzerine, yurt dışı çıkış harcı konusunu mecliste gündeme getireceğini ifade etti.

        Edirne'nin Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır komşusu olduğunu dile getiren Akalın, "Basın mensupları yurt dışında da görev yapıyor. Bu kapsamda Edirne'de görev yapan basın mensuplarından yurt dışı çıkış harcı alınmaması yönünde çalışma yapılabilir. Bu konuyu araştırıp dile getireceğim." diye konuştu.

        Akalın, Türkiye ve dünyanın çok önemli bir süreçten geçtiğine de değindi.

        Uluslararası hukuk ve uluslararası kurumların geçerliliğini kaybettiğini ileri süren Akalın, şunları kaydetti:

        "Bakın şu anda Birleşmiş Milletler yok, Avrupa Konseyi yok, NATO yok. Şu anda ne var? Güçlülerin hakim olduğu bir sürece doğru dünya evriliyor. Yani bu çok önemli bir süreç.

        Dolayısıyla burada dünya önemli ama benim ülkem benim için daha önemli. Onun için de çok dikkatli olmamız lazım. Siyaset için siyaset yapmak yerine, takım tutar gibi bir siyaset yapmak yerine ülke için siyaset yapmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum."

        Akalın, hükümetin dış politikalarını da eleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

