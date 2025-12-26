Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'ye 16 hekim ataması yapılacağını bildirdi.

        Giriş: 26.12.2025 - 13:13 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:13
        Edirne'den kısa kısa
        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Edirne'ye 16 hekim ataması yapılacağını bildirdi.

        İba, yaptığı yazılı açıklamada, 126. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ve Mazeret Kurası'nda Edirne'de 10 uzman, 6 pratisyen hekim ataması gerçekleştirileceğini belirtti.

        Edirne'nin sağlık kadrosunun güçlendiğini vurgulayan İba, "Yeni gelecek hekimlerimiz Edirne'mizin sağlık gücüne güç katacak. Edirne'mize, hekimlerimize ve tüm sağlık camiamıza hayırlı olsun. Daha sağlıklı bir Edirne, daha güçlü yarınlar için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Çiğ süt eğitimi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiğ süt üretiminde kalite ve mevzuata uyumun artırılması amacıyla eğitim programı gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, eğitim kapsamında çiğ inek sütünün sınıflandırılması ve kalite kriterleri, destekleme modeli, sütün kalitesi ve hayvan ıslahı ve çiğ sütte sağım hijyeni, gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

        İl Müdür Yardımcısı Sezer Seyhan ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş başkanlığında gerçekleştirilen eğitimde, mevzuat, kalite standartları ve uygulamaya yönelik güncel bilgiler katılımcılarla paylaşıldı.

