Edirne'de barajların doluluk oranı kritik seviyeye düştü
Edirne'deki Süloğlu Barajı'nın su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 18'e geriledi, su seviyesi "ölü hacme" düşen Kadıköy Barajı'ndan ise su alımları geçici durduruldu.
Son yılların en kurak ve sıcak yazını geride bırakan kentte su kaynakları bu durumdan olumsuz etkilendi.
Yaz aylarında su seviyesi azalan barajlara, son dönemdeki yağışlar da fayda sağlamadı.
Toplam kapasitesi 50 milyon metreküp olan Süloğlu Barajı'nda doluluk oranı yüzde 18'e geriledi. Barajda yaklaşık 9 milyon metreküp su bulunuyor.
Keşan ilçesine içme suyu sağlanan Kadıköy Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 1'in altına indi.
Su tutma kapasitesi 56 milyon metreküp olan barajda, yaklaşık 1,5 milyon metreküplük "ölü hacim" olarak adlandırılan su kaldı.
Bu nedenle Keşan Belediyesi barajdan su alımını geçici olarak durdurdu.
