Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        "1001 Hatim Duası" geleneği Edirne'de asırlardır yaşatılıyor

        Edirne'de, Osmanlı'dan bu yana sürdürülen "1001 Hatim Duası" geleneği kapsamında Dar'ül Hadis Camisi'nde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 15:38 Güncelleme: 26.12.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "1001 Hatim Duası" geleneği Edirne'de asırlardır yaşatılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de, Osmanlı'dan bu yana sürdürülen "1001 Hatim Duası" geleneği kapsamında Dar'ül Hadis Camisi'nde program düzenlendi.

        Her yıl üç ayların ilk cuma günü gerçekleştirilen programda, II. Murat tarafından başlatılan asırlık gelenek bir kez daha yaşatıldı.

        Edirne ve çevre illerden gelen vatandaşların katıldığı programda, okunan hatimlerin duası yapıldı. Programda ziyaretçilere lokma, şerbet, lokum ikram edildi.

        Dar'ül Hadis Camisi İmamı Doğa Erkol, gazetecilere, üç ayların tüm insanlığa huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisinde bulundu.

        "1001 Hatim Duası" geleneğinin asırlardır sürdürüldüğünü belirten Erkol, "Peygamber Efendimiz, II. Murat'ın rüyasına giriyor ve burada büyük bir hadis mektebi yapmasını söylüyor. II. Murat, peygamberimize olan minnetini ödemek için 10 hafız görevlendirip sadece Kur'an-ı Kerim'e, devlete, millete, bayrağa, ezana hizmet edip dualar etmesini istiyor. Bu gelenek o dönemden beri devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız okudukları hatimleri bize sosyal medya hesabımızdan bildirip bağışlıyorlar. Aynı zamanda hafız kardeşlerimiz 1001 hatim okuyor." dedi.

        Erkol, bu yıl okunan hatimleri şehitler ile Gazze'de yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere bağışladıklarını ifade etti.

        Vatandaşlardan Uğur Doyran ise "1001 Hatim Duası" geleneği için her yıl hatim indirdiğini ve duasına katıldığını söyledi.

        Hatice Şevik de camiye gelerek dua ettiklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        Marketlerin 'pazar' tartışması büyüyor
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        İçişleri Bakanlığı açıkladı! 22 kent için yoğun kar alarmı!
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        Mısır'dan Netanyahu'ya suçlama: Bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        "Sağlık alanında güçlü altyapı oluşturduk"
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        İzinsiz kazıya drone ile suçüstü!
        4 mevkiye 4 transfer!
        4 mevkiye 4 transfer!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Genç kadının cesedi çöp poşetinde bulunmuştu! Şüpheli: Kapıcı!
        Ortaya Onyedika!
        Ortaya Onyedika!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Konuşmak için gitti, boğularak öldürüldü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        Bu heykellerden birisi aslında insan!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        3 aylık bebeğini 4. kattan atmıştı... Dram içinde dram!
        Asansörlerde neden ayna var?
        Asansörlerde neden ayna var?
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Villarreal'den Asensio hamlesi!
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        Anestezi sonrası dram! Biri öldü diğeri yatalak
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu
        VEPARA'ya yasa dışı bahis operasyonu

        Benzer Haberler

        Milli İrade Platformu 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vata...
        Milli İrade Platformu 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vata...
        Edirne'de ata sporu güreşle geleceğin şampiyonları yetişiyor
        Edirne'de ata sporu güreşle geleceğin şampiyonları yetişiyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Üniversite öğrencileri, kadınlar için anahtarlık şeklinde acil yardım buton...
        Üniversite öğrencileri, kadınlar için anahtarlık şeklinde acil yardım buton...
        Trakya'da yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler a...
        Trakya'da yılbaşı öncesi gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler a...
        Edirne'de barajların doluluk oranı kritik seviyeye düştü
        Edirne'de barajların doluluk oranı kritik seviyeye düştü