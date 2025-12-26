Tam Finans Edirne'de şube açtı

Ticari finansman şirketi Tam Finans, Edirne şubesini düzenlenen törenle hizmete sundu.

Esnaf, KOBİ ve büyük ölçekli şirketlere faktoring hizmeti sunan Tam Finans'ın 49'uncu şubesi İstasyon Mahallesi'nde açıldı.

Tam Finans Edirne Şubesinin, bölgenin güçlü sektörleri olan tarım, tarıma dayalı sanayi, turizm ve KOBİ ekosistemine özel finansman çözümleri sunarak, yerel ekonomiye katkı sağlaması hedefleniyor.

Şirketin yeni şubesi, Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı ve yöneticilerin açılış kurdelesini kesmesinin ardından hizmete girdi.

- "Tam Finans'ın ana odağı mikro KOBİ'ler ve küçük esnaf"

Tam Finans CEO'su Hakan Karamanlı, AA muhabirine 2025'i, 50 şubeyle kapatmayı hedeflediklerini ve şirketin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi.

Edirne'de esnafa ve KOBİ'lere destek vereceklerini belirten Karamanlı, şunları kaydetti:

"Bu yıl 65 bin KOBİ'ye yaklaşık 2,5 milyar dolarlık finansman sağladık. Tam Finans'ın ana odağı mikro KOBİ'ler ve küçük esnaf. Biz küçük esnafın yapmış olduğu ticaretten doğan vadeli alacaklarını finanse ederek nakit akışlarını dengeleyen bir finans kuruluşuyuz.

Çalışan ve şube sayısı olarak Türkiye'nin en yaygın faktoring şirketlerinden biriyiz. Edirne'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. Edirne'de 2 bini aşkın KOBİ, bir o kadar esnaf var. Onların ticari alacaklarına talibiz, finansman ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız."

Karamanlı, yeni kurulan firmaların dahi Tam Finans'a gelerek finansman desteği alabildiğini vurguladı.

Güçlü bir teknolojik altyapılarının bulunduğunu aktaran Karamanlı, mobil başvuruları saniyeler içinde değerlendirip, cevapladıklarını dile getirdi.

- "Edirne, Avrupa'ya açılan kapımız"

Tam Finans Satış ve Pazarlama Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Hayati Çelikcan Tam Finans'ın üretime destek veren önemli bir kuruluş olduğunu ifade etti.

Edirne'de güçlü bir ekiple esnaf ve KOBİ'lere hizmet vereceklerini anlatan Çelikcan, "Edirne, Avrupa'ya açılan kapımız. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Biz sadece üretime destek olmuyoruz, istihdama da destek oluyoruz. Burada işe başlayan arkadaşlarımızın yüzde 50'si yeni mezun ve ilk işlerine başlıyorlar. Bu sektöre yeni finansçılar yetiştiriyoruz." diye konuştu.