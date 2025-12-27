Avusturya İslam Federasyonu Başkanı Çakmak, Vali Sezer'i ziyaret etti
Avusturya İslam Federasyonu Başkanı Yasin Çakmak Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Avusturya İslam Federasyonu Başkanı Yasin Çakmak Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çakmak'a çalışmalarında başarı diledi.
Çakmak da Sezer'e teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.