        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Aşırı tuz tüketimi kan basıncını yükselterek hipertansiyon riskini artırıyor

        Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, aşırı tuz tüketiminin kan basıncını yükselterek hipertansiyon riskini artırdığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:31 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:31
        Aşırı tuz tüketimi kan basıncını yükselterek hipertansiyon riskini artırıyor
        Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine, vücudun ihtiyacından fazla tüketilen her gram tuzun insan sağlığını bozduğunu ifade etti.

        Vatandaşların tuz alışkanlıklarını gözden geçirmesi ve işlenmiş gıdalardaki gizli tuz oranlarına dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunan Üstündağ, normalden fazla kullanılan tuzun vücutta fazladan su tutulmasına yol açtığını belirtti.

        Bu durumun kan basıncını yükseltip hipertansiyona neden olabildiğini vurgulayan Üstündağ, "Hipertansiyonun yol açtığı hastalıklar her yıl dünya genelinde 12 milyon insanın ölümüne yol açıyor. Dünyada bir yılda 12 milyon insanı hayattan kopartan, ortalama ömürden beklenenden çok daha erken olarak öldüren hiçbir şey yok. Ne bir savaş, ne bir viral enfeksiyon, ne bir doğal felaket böyle bir duruma yol açıyor. Aynı zamanda yılda ortalama 200 milyon insanı kalp krizi, inme ve böbrek yetersizliğine sokup yaşam konforunu bozuyor." dedi.

        - "Türkiye'de günlük tüketim ortalama 15 gram"

        Üstündağ, sağlıklı bir insan böbreğinin günde ortalama 5 gram tuzu uzaklaştırabildiğini kaydetti.

        Tuz tüketiminin ölçülü ve dikkatli şekilde yapılması gerektiğine dikkati çeken Üstündağ, "2003 yılında Türkiye'de ortalama tuz tüketimi 18 gramdı. Yapılan çalışmalarla bu miktar 15 grama kadar düşürüldü ama bu miktarın daha da düşürülmesi gerekli. 100 gram parmesan peynirinde 19 gram tuz vardır. İşlenmiş gıdalardan uzak durunuz. Aldığınız durumlarda tuz içeriğine dikkat ediniz. Yemeğin tadına bakmadan tuzu atmayınız." ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Üstündağ, sebze, meyve ve doğal yiyeceklerin içinde tuz bulunduğunu, bu nedenle yiyeceklere tuz atarken bu durumun gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

        Fazla tuz tüketiminin hipertansiyon başta olmak üzere farklı sağlık sorunlarına yol açtığını anlatan Üstündağ, şu uyarılarda bulundu:

        "Eğer böbreğimizin atabileceğinden 5 gram fazla tuz tüketirseniz vücudunuzda 700 mililitre su tutulur. Yani 3,5 su bardağı su vasküler yatağın içinde tutulur. Bu durum kan basıncını yükseltir. Ardından bu tuz damar duvarının etrafındaki düz kas hücrelerinin içerisine girer ve onları kasılır hale getirir. Bir taraftan damar duvarının içi taşıyabileceğinden fazla suyla dolarken, bir taraftan da damar daha kasılır hale geldiği için eski su taşıma kapasitesine bile ulaşamaz. Böyle olunca kan basıncı yükselir. Kan basıncı yüksekliği damar duvar hücrelerinde bozulmaya, onların giderek sertleşmesine ve plaklar oluşmasına neden olur. Bu durum günün birinde bu kişinin kalp krizi, inme ya da böbrek yetersizliği yaşamasına neden olur. Fazladan tuz alımının halk sağlığı açısından getirdiği risk budur."

        Üstündağ, fazla tuz alımının astım ve mide hastalıkları gibi diğer rahatsızlıklara da yol açtığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

