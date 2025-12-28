Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de yarım asırdır demircilik yapan kardeşler mesleği yaşatmaya çalışıyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de demirciliğin son temsilcilerinden iki kardeş, dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 11:17 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:17
        Edirne'de yarım asırdır demircilik yapan kardeşler mesleği yaşatmaya çalışıyor
        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de demirciliğin son temsilcilerinden iki kardeş, dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

        Kentteki sanayi sitesinde yarım asrı aşkındır demircilik yapan Salih (67) ve Erol Zelova (60) kardeşler, dedelerinden öğrendikleri mesleği sabır ve özveriyle devam ettiriyor.

        Dedelerinden el aldıktan sonra işin başına geçen 2 kardeş, ocakta ısıttıkları demirleri çekiç ve balyozla dövüp şekil veriyor.

        Zelova kardeşler, günlük işlerin yanında tarihi yapıların restorasyonlarında ihtiyaç duyulan demirlerin işlemesini yapıyor.

        Osmanlı'dan miras Meriç, Tunca ve Saraçhane köprüleri ile Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli gibi camilerin restorasyonunda kullanılan demirleri işleyen tecrübeli ustalar, bu eserlerin ihyasında yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

        Demirciliği geleneksel yöntemlerle sürdüren ustalar, mesleğe kazandırılacak çırak bulamamaktan yakınıyor.

        - Tarihi eserlere iz bırakmanın gururunu yaşıyorlar

        Demirci ustası Erol Zelova, AA muhabirine, babası ve dedesinden öğrendiği mesleğini 7 yaşından beri sürdürdüğünü söyledi.

        Çırak yetişmediği için demircilik mesleğinin son kuşağı olduklarını belirten Zelova, "Kendi çocuklarımıza bile bu mesleği öğretemedik, çırak yetişmiyor. Hazır demir sektörü bizim işimize sekte vurdu." dedi.

        Zelova, mesleğinin en gurur verici yanının Edirne'deki tarihi eserlerin restorasyonuna demir işçiliği yapmak olduğunu ifade etti.

        Tarihi cami kubbelerinin bağlantı demirleri ve köprü zıvanalarını da yaptıklarını anlatan Zelova, şunları kaydetti:

        "Meriç, Tunca ve Saraçhane köprülerine zıvanalar yaptık. Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camilerine kubbe bağlantı demirleri ürettik. Bugüne kadar bizden talep edilenleri, sanatımızı icra ederek yapmaya çalıştık. Bundan da gurur duyuyoruz."

        Demir ocağının ısısının çok yüksek olduğunu vurgulayan Zelova, "Zorlu şartlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

        Ağabeyi Salih Zelova da 8 yaşından beri mesleğin içerisinde olduğunu söyledi.

        Mesleğinin güç kuvvet gerektirdiğini anlatan Zelova, "Demircilik tozun, kömürün, dumanın içerisinde el emeğiyle uğraşılan bir meslek. Bu mesleğin hakkı ödenmez." ifadelerini kullandı.

        Zelova, çırak bulamamanın sıkıntısını yaşadıklarını dile getirerek, "Çırak alıyorsun ilk önce ne kadar maaş alacağını soruyor. Meslek öğrenme kabiliyeti yok. 'İşini görelim' diyoruz, bir gün geliyor çırak, ikinci gün devam etmiyor." dedi.

        Kentte yaptıkları çalışmalara değinen Zelova, şunları söyledi:

        "Edirne'mize biz de dokunduk. Tarihi Meriç Köprüsü'nün zıvanalarını, kenet bağlantılarını, Balkan Tarihi Müzesi olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası'nın kenet bağlantılarını yaptık. Bosna Hersek'teki tarihi köprülere demir işçiliği yaptık. Selimiye Camisi'nden gelen işler var onları devam ettiriyoruz. Demircilik mesleği bizi yıllarca geçindirdi, şu anda da çok şükür mesleğimizi devam ettiriyoruz."

