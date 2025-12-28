Edirne'de yarım asırdır demircilik yapan kardeşler mesleği yaşatmaya çalışıyor

CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de demirciliğin son temsilcilerinden iki kardeş, dede mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Kentteki sanayi sitesinde yarım asrı aşkındır demircilik yapan Salih (67) ve Erol Zelova (60) kardeşler, dedelerinden öğrendikleri mesleği sabır ve özveriyle devam ettiriyor.

Dedelerinden el aldıktan sonra işin başına geçen 2 kardeş, ocakta ısıttıkları demirleri çekiç ve balyozla dövüp şekil veriyor.

Zelova kardeşler, günlük işlerin yanında tarihi yapıların restorasyonlarında ihtiyaç duyulan demirlerin işlemesini yapıyor.

Osmanlı'dan miras Meriç, Tunca ve Saraçhane köprüleri ile Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli gibi camilerin restorasyonunda kullanılan demirleri işleyen tecrübeli ustalar, bu eserlerin ihyasında yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

Demirciliği geleneksel yöntemlerle sürdüren ustalar, mesleğe kazandırılacak çırak bulamamaktan yakınıyor.

- Tarihi eserlere iz bırakmanın gururunu yaşıyorlar

Demirci ustası Erol Zelova, AA muhabirine, babası ve dedesinden öğrendiği mesleğini 7 yaşından beri sürdürdüğünü söyledi.

Çırak yetişmediği için demircilik mesleğinin son kuşağı olduklarını belirten Zelova, "Kendi çocuklarımıza bile bu mesleği öğretemedik, çırak yetişmiyor. Hazır demir sektörü bizim işimize sekte vurdu." dedi.

Zelova, mesleğinin en gurur verici yanının Edirne'deki tarihi eserlerin restorasyonuna demir işçiliği yapmak olduğunu ifade etti.

Tarihi cami kubbelerinin bağlantı demirleri ve köprü zıvanalarını da yaptıklarını anlatan Zelova, şunları kaydetti:

"Meriç, Tunca ve Saraçhane köprülerine zıvanalar yaptık. Eski, Selimiye ve Üç Şerefeli camilerine kubbe bağlantı demirleri ürettik. Bugüne kadar bizden talep edilenleri, sanatımızı icra ederek yapmaya çalıştık. Bundan da gurur duyuyoruz."

Demir ocağının ısısının çok yüksek olduğunu vurgulayan Zelova, "Zorlu şartlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Ağabeyi Salih Zelova da 8 yaşından beri mesleğin içerisinde olduğunu söyledi.