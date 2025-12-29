Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 08:53 Güncelleme: 29.12.2025 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalçın, ziyarette sendikal çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Yalçın'a başarı diledi.

        - Keşan SODAM'da yıl sonu sergisi

        Keşan Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) yıl sonu sergisi açıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergide sunuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, kursiyerleri tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.

        Sergi yıl sonuna kadar gezilebilecek.

        - Kemik, okul ziyaretlerini sürdürüyor

        Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, okul ziyaretlerine devam ediyor.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kemik, Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokuluna ziyarette bulundu.

        Çalışmalar hakkında bilgi alan Kemik, sınıflarda öğrencilerle de sohbet etti.

        Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Osman Cura da yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yalova'da DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı: 7 polis yaralı
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        Yoğun kar yağışı alarmı! Sıcaklıklar mevsim normali altında
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        5 kişinin öldüğü kazada yürek yakan detay!
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Trump-Zelenskiy görüşmesinden öne çıkanlar
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        Bir AB üyesi daha Euro'ya geçiyor!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        2 ay önce ağabeyi ölmüştü... 19 yaşında hayattan kopardılar!
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Otomotivde rekor serisi devam edebilir
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        İkinci elde 2026 beklentileri neler?
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        Kışın metabolizmayı nasıl canlı tutarız?
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        İşverene işçi başına 7.184 TL teşvik
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Meksika'da yolcu treni raydan çıktı!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti

        Benzer Haberler

        Tarihi Seferşah köprü alanı yeniden hayat buluyor
        Tarihi Seferşah köprü alanı yeniden hayat buluyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Memur-Sen 1 Ocak'ta Filistin eylemi için Galata Köprüsü'nde olacak
        Memur-Sen 1 Ocak'ta Filistin eylemi için Galata Köprüsü'nde olacak
        Edirne'de köprü kalıntılarının bulunduğu alan ok meydanı ve yağlı güreş sah...
        Edirne'de köprü kalıntılarının bulunduğu alan ok meydanı ve yağlı güreş sah...
        Edirne'de park halindeki kamyon alevlere teslim oldu
        Edirne'de park halindeki kamyon alevlere teslim oldu
        Keşan'da susuz hafta sonu: Vatandaş kaynak çeşmelerine akın etti
        Keşan'da susuz hafta sonu: Vatandaş kaynak çeşmelerine akın etti