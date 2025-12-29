Edirne'den kısa kısa
Edirne Valisi Yunus Sezer, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ı kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yalçın, ziyarette sendikal çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Yalçın'a başarı diledi.
- Keşan SODAM'da yıl sonu sergisi
Keşan Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) yıl sonu sergisi açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergide sunuldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, kursiyerleri tebrik ederek çalışmalarında başarı diledi.
Sergi yıl sonuna kadar gezilebilecek.
- Kemik, okul ziyaretlerini sürdürüyor
Keşan Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, okul ziyaretlerine devam ediyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kemik, Dr. Ali İhsan Çuhacı İlkokuluna ziyarette bulundu.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Kemik, sınıflarda öğrencilerle de sohbet etti.
Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ali Osman Cura da yer aldı.
