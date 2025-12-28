Habertürk
        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.

        Giriş: 28.12.2025 - 16:23 Güncelleme: 28.12.2025 - 16:23
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitimi verildi.

        TEMA Vakfı Edirne Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Belediyesi iş birliğinde verilen eğitimde, Meriç Koleji ve Lalapaşa Atatürk İlkokulu öğrencilerine sıfır atık konusunda sunum yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, çocukların erken yaşta çevre bilinci kazanmasını hedeflediklerini belirtti.

        Sıfır atık anlayışının yalnızca bir çevre politikası değil aynı zamanda bireysel sorumluluk ve bir yaşam biçimi olduğunu aktaran Çoğal, bu sürecin uygulamalı çalışmalarla desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

        - Keşan'da öğrencilerden yeni yıl konseri

        Keşan Kent Müzesi'nde öğrenciler yeni yıl konseri verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzik öğretmeni İlkin Özhan ile Türkü Dostları Derneği Başkanı Soner Velioğlu öncülüğünde düzenlenen konserde çocuklar piyano eşliğinde eserler seslendirdi.

        İzleyicilerden ilgi gören konseri, müzikseverler ve çocukların aileleri izledi.

        - Özcan, Yeni Mahalle sakinleriyle buluştu

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Yeni Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özcan, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Toplantıda, atıl durumdaki eski ısı merkezinin geleceğine yönelik değerlendirme yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.

